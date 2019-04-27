الحركة الإسلامية: مشاركة واسعة في معسكر "القدس أولًا"

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت المعسكر التطوعي "القدس أولا" العاشر بمشاركة واسعة من المتطوعين والمتطوعات.
وتوجهت عشرات الحافلات والسيارات من جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت، إلى القدس للمشاركة في المعسكر، حيث انطلقت أعمال المعسكر التطوعي هناك، وفقًا لبيان صادر عن الحركة الإسلامية.
وتخلل المعسكر التطوعي تنظيف ساحات المسجد الأقصى المبارك والمقابر المحاذية له -اليوسفيّة وباب الرحمة، إلى جانب ورشات ثقافية تعليمية إرشادية لكافة الفئات العمرية، وترميم بعض المدارس والبيوت في البلدة القديمة وحي سلوان، وسينهي المعسكر بتجمع المتطوعين في المسجد القبلي للمشاركة في احتفالية إنهاء المعسكر وذلك بعد صلاة الظهر.
ويذكر ان هذا المعسكر يُقام للسنة العاشرة على التوالي حيث تنظمه الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من خلال مؤسساتها: جمعية الأقصى، جمعية الإغاثة، مؤسسة الفرقان، مؤسسة القلم، مؤسسة صمود ومهارات.
ويأتي المعسكر هذا العام تحت شعار؛ معسكر القدس أولاً.. عبادة، تطوع، تسوق، ثقافة.
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