انت الان تتابع تفاصيل خبر سريلانكا.. 19 قتيلاً باشتباكات بين الشرطة ومسلحين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 03:54 مساءً - عثرت الشرطة في سريلانكا على عدد من جثث القتلى الذين سقطوا خلال اشتباكات مع جيش البلاد، على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة كولومبو الأسبوع الماضي، في حين اعتقلت 20 مشتبهاً فيه.

وقال متحدث باسم الجيش السريلانكي، اليوم السبت، إنه عُثر على جثث 15 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في موقع معركة ضارية خاضها الجيش ضد مسلحين، على الساحل الشرقي للبلاد.

وأضاف المتحدث العسكري أن 3 أشخاص يشتبه في تحضيرهم تفجيرات انتحارية، كانوا بين الضحايا الـ15 خلال الاشتباكات التي اندلعت مساء الجمعة.

وأعلن الجيش أيضاً مقتل 4 مسلحين ومدني في تبادل لإطلاق النار، ترافَق مع ثلاثة انفجارات وقعت لدى محاولة عناصر الجيش الاقتراب من مخبأ للمسلحين المشتبه في انتمائهم إلى جماعة التوحيد الوطنية التي يُعتقد أنها دبرت ونفذت التفجيرات.

وقالت القناة التلفزيونية في حسابها على موقع "تويتر": "عُثر على جثث أربعة مفجِّرين انتحاريين مزعومين في المنطقة التي وردت فيها تقارير عن الانفجارات في سانتاماروتا بكالموناي".

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واندلعت معركة بالأسلحة النارية بين القوات والمسلحين المشتبه فيهم، مساء الجمعة، في سانتهامارو في إمبارا، جنوبي بلدة باتيكالوا، موقع أحد انفجارات عيد الفصح.

وتُواصل السلطات السريلانكية عمليات أمنية واسعة النطاق للقبض على المتورطين في إعداد وتنفيذ اعتداءات الفصح، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة اعتقال 20 شخصاً يُشتبه في تورطهم، وذلك خلال عمليات أمنية بجميع أنحاء الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي على "تويتر".

واستهدفت سلسلة الهجمات الإرهابية كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص وإصابة 500، حتى صباح الثلاثاء الماضي.

وقال الرئيس مايتيبالا سيريسن، أمس، مستنداً إلى تحقيقات الشرطة، إن 9 مفجِّرين انتحاريين شاركوا في هذه الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عنها، وتم التعرف على 8 منهم.