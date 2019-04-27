انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: سنواصل نضالنا القانوني بشأن انتخابات بلدية إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 03:54 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حزب "العدالة والتنمية" سيواصل نضاله القانوني حتى النهاية، فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة، السبت، خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 للحزب، في أنقرة، والذي تطرق إلى الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس المنصرم، ووصلت نسبة المشاركة فيها إلى نحو 85%.

وأوضح أردوغان أن "العدالة والتنمية" الذي يترأسه حاز على 44.4% من الأصوات في عموم تركيا، وهي أعلى ثاني نسبة يحصدها الحزب في انتخابات محلية.

وأضاف: "كل استحقاق انتخابي هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، ولقد اجتزناه في انتخابات 31 مارس بنجاح إلى حد كبير"، مؤكداً أن حزب "العدالة والتنمية" سيتخذ الخطوات اللازمة لتلبية التغييرات المطلوبة في جميع المجالات.

وأوضح أن الشعب أوكل إلى عناصر العدالة والتنمية إدارة 758 بلدية من أصل 1389 بلدية في عموم تركيا، مشيراً إلى أن الحزب يريد أن يكون "سقفاً" للشعب البالغ 82 مليون نسمة.

وحول الطعن الذي تقدم به حزبه إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لوقوع "مخالفات ممنهجة"، أكد أردوغان أن الحزب سيواصل متابعة القضية حتى النهاية.

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وأردف: "هناك من يقول أن العدالة والتنمية فقد الأمل، أقولها بكل وضوح، سنواصل نضالنا القانوني حتى آخر لحظة"، مشيراً إلى أن كل الأحزاب السياسية لديها حق الاعتراض.

وانتقد موقف "الشعب الجمهوري" من اعتراضات "العدالة والتنمية"، قائلاً: إنه "حاول إلقاء الظلال على الانتخابات، وافتعال علامات استفهام لدى الشعب، عبر السعي لإزالة صفة القانونية عن عملية الاعتراض".

من ناحية أخرى قال الرئيس: إن "احتدام التنافس السياسي وتصاعد التوتر و حِدّة الخطابات أمر وارد أثناء الانتخابات، لكن في ثقافتنا السياسية، نترك هذا الأمر وراءنا مع إغلاق الصناديق وفرز الأصوات".

يشار إلى أن "حزب العدالة والتنمية" تقدم باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ويدعي حزب العدالة والتنمية في اعتراضه وجود 2308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، و1229 شخصاً متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

والأربعاء (17 أبريل الجاري) تسلم مرشح "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4.169.765 صوتاً، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلديريم على 4.165.036 صوتاً.