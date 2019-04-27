انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين: نبحث إنهاء النزاع ومنح الجنسية لجميع الأوكرانيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 03:54 مساءً - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، استعداده لعقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني المنتخب، فولوديمير زيلنسكي؛ لبحث إنهاء نزاع كييف مع الانفصاليين جنوبي شرقي البلاد.

وأضاف بوتين في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الحزام والطريق في الصين: "إذا عقدنا اجتماعاً في وقت ما، سنبدأ بعض المفاوضات، ثم سنتحدث قبل أي شيء عن إنهاء النزاع في جنوب شرقي البلاد"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس".

في سياق متصل صرح بوتين أن روسيا تدرس منح جنسيتها لجميع مواطني أوكرانيا، رغم انتقادات أمريكية وأوروبية لقرار مماثل اتخذته موسكو، الأربعاء.

وقال: "نفكر قريباً في منح الجنسية الروسية للأوكرانيين بموجب إجراء مبسط".

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والأربعاء الماضي أقر الرئيس الروسي إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).

القرار الروسي واجه انتقادات واسعة، إذ أدانته واشنطن، الخميس، واعتبرته خطوة "تقوّض أسس اتفاق مينسك"، في حين انتقد الاتحاد الأوروبي القرار واعتبره "يقوّض سيادة" أوكرانيا.

وأمس الجمعة، اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أن منح جنسية بلاده لسكان دونباس يشكل "مسؤولية اقتصادية واجتماعية ستضطلع بها روسيا، في حين أننا لن نحصل على أي مقابل".

جدير بالذكر أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، توصلوا في 12 فبراير 2015، إلى اتفاق في عاصمة بيلاروسيا "مينسك"، يقضى بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو، وإقامة منطقة عازلة.

وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويراً لـ"اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في 20 سبتمبر 2014.