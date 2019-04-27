شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني يصرح بأن التوسعة في ميناء المكلا ستلبي احتياحا كبيرا والان مع التفاصيل

قال محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، إن وضع حجر الأساس لمشروع توسعة خزانات الوقود سيلبي احتياج الميناء من المحروقات. مضيفا أن القدرة الإستيعابية للخزانات تصل لأكثر 50% عن سابق عهدها. وأكد محافظ حصرموت أن وضع حجر الأساس لعمل مشروع مرسا بحريا، سيمكن البواخر الكبيرة من التفريغ عن بعد.

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