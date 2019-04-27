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والدة عمر البشير تقدم طلبا لزيارته في السجن

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كشفت مصادر صحفية في الخرطوم صباح اليوم السبت أن والدة الرئيس المخلوع عمر البشير قدمت طلباً لزيارة ابنها المعتقل في أحد سجون العاصمة عقب الإطالحة به من قبل الجيش السوداني بعد خروج تظاهرات واسعة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي .

وذكرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية الصادرة اليوم السبت أن "والدة الرئيس السابق عمر البشير، الحاجة هدية من زين طالبت بزيارة ابنها البشير في معتقله بسجن كوبر"، مشيرةً إلى أن الطلب ربما يتم تقديمه رسمياً للمجلس العسكري للبت فيه.

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في السياق كشفت مصادر صحافية عن أن أسباب أمنية مهمة هي التي حالت دون التأكيد على مكان الرئيس المخلوع عمر البشير بالتحديد، وما إذا كان يقبع في زنزانة بسجن كوبر، أو في مسجون في مكان آخر غير معلوم.

وطالب محتجون في ساحات الاعتصام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر صورة للبشير لإزالة اللبس عن مكان تواجده، وقطع الطريق أمام التخمينات والتصريحات التي ذهبت إلى حد جعله خارج السجن.

وأرجعت المصادر إلى أن عدم إظهار صورة للمخلوع، وتحديد مكانه، يعود لأسباب أمنية، بسبب التظاهرات الغاضبة والمستمرة، التي قد تحمل الجماهير للتوجه إلى مكان حبسه وإحداث فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

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