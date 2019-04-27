شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفل تأبيني بالمكلا في ذكرى أربعينية الدكتور محمد سالم الجوهي والان مع التفاصيل

برعاية كريمة من قبل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أقيم صباح اليوم بمدينة المكلا حفل تأبيني في ذكرى أربعينية فقيد الوطن رئيس كتلة حضرموت البرلمانية واستاذ جغرافية المدن المشارك بكلية الآداب بجامعة حضرموت الدكتور محمد سالم الجوهي.

وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة القى محافظ حضرموت كلمة نقل في مستهلها تعازي رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي لأبناء حضرموت والوطن عموما في وفاة الفقيد الدكتور الجوهي.

وقال محافظ حضرموت في كلمته "لقد كان الفقيد ومنذ سنوات حياته الأولى مثالا في السلوك القويم وحب حضرموت وقدوة وانموذجا في تلقيه العلمي ومبرزا في نتائجه، حيث كان من أوائل الطلاب في مراحل تعليمه الأساسي والثانوي والجامعي وحتى في شهادة الماجستير والدكتوراه كان من بين أوائل دفعته".

واضاف "لقد كان الفقيد الدكتور محمد سالم الجوهي من بين أبرز كوادر حضرموت السياسية والأكاديمية والبرلمانية وكان يتمتع بعلاقات مجتمعية وعلمية واسعة كما كان نموذجا للبرلماني الغيور والملتزم بقضايا مواطنيه وناخبيه وكان له دور في المطالبة بحقوق حضرموت وحقوق أبنائها".

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واختتم محافظ حضرموت كلمته بتوجيه الجهات المختصة باستكمال بناء المجمع التربوي المتعثر بمنطقة ريدة الجوهين وإطلاق إسم الفقيد عليه، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يسكنه الجنة.

وألقيت خلال حفل التأبين كلمات من قبل نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، والدكتور خالد بلخشر نيابه عن اللجنة التحضيرية للحفل، والمهدي سعيد الجوهي نيابة عن أسرة الفقيد، وكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد علي الجوهي، تطرقت جميعها لجوانب مختلفة في حياة الفقيد وادواره الوطنية ومواقفه اتجاه مختلف القضايا.

كما ألقيت قصيدة رثائية من قبل الدكتور ماهر بن دهري.

وتخلل حفل التأبين عرض روبورتاج مصور تناول محطات من حياة الفقيد، وتوزيع إصدار خاص بالمناسبة حمل عنوان "الدكتور محمد سالم الجوهي .. قوة الكلمة وشجاعة الموقف".

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الأكاديمية والقبلية وجمع من أصدقاء ومحبي وطلاب الفقيد.