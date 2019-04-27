شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير والان مع التفاصيل
بدأ اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، السبت، وقوى إعلان الحرية والتغيير،و فقا للعين الإخبارية.
كانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت، مساء الجمعة، تشكيل وفدها الخاص بالتفاوض والاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث هيكل وصلاحيات المجلس السيادي، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية".
ويضم وفد قوى إعلان الحرية والتغيير 11 شخصاً.. وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق الركن شمس الدين كباشي أكد انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمقترحاتهh حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
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