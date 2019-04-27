بدعم التحالف.. الجيش اليمني يفكك 7 آلاف لغم حوثي في حجة

تمكنت الفرق الهندسية للجيش اليمني بالتعاون مع خبراء في التحالف العربي، السبت، من تفكيك 7 آلاف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في أوقات سابقة بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني إن هذه الألغام زرعت سابقا من مناطق متفرقة في مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس في محافظة حجة.

Advertisements

ونقل البيان عن الرائد محمد ردمان رئيس عمليات شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة قوله إن الألغام التي أتلفت متنوعة الأحجام والصناعات، ونزعت خلال الأسابيع الماضية.



وأضاف ردمان أن إجمالي ما تم نزعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس، مؤكدا استمرارها في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم.



وتعد هذه العملية هي السادسة التي يتم فيها تفكيك الألغام في المنطقة العسكرية الخامسة منذ نحو 3 سنوات، والأولى خلال العام الجاري، بينما تقول إحصائيات يمنية رسمية إن مليشيا الحوثي الانقلابية زرعت أكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.