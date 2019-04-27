إنفوجراف.. أسبوع دامٍ في سريلانكا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفجيرات القيامة.. أسبوع دامٍ في سريلانكا
شهدت سريلانكا أحداثا دامية على مدار أسبوع منذ تفجيرات الأحد الماضي التي تزامنت مع الاحتفال بـ"عيد الفصح"، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق وأماكن أخرى بالعاصمة كولومبو، وراح ضحيتها 253 قتيلا و500 مصاب.
وأعقب هذه التفجيرات العديد من الأحداث والإجراءات المرتبطة بها ولا تزال مستمرة، ترصدها "العين الإخبارية" في الإنفوجراف التالي:
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