سريلانكا: مقتل زعيم الجماعة المنفذة لتفجيرات الأحد

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هجوم سريلانكا
قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، إن زعيم جماعة التوحيد الإسلامية، التي تتهمها أجهزة الأمن بتنفيذ سلسلة تفجيرات يوم عيد الفصح في بلاده، زهران هاشم، قد لقي حتفه خلال أحد هذه التفجيرات. فيما كانت السلطات تبحث عن هاشم، وكان مصيره مجهولا ووضع على رأس لائحة الذين تبحث عنهم قوات الأمن، وفقًا لما ذكرته فرانس 24. وأعلنت السلطات في كولومبو، أن عددا من ضحايا الاعتداءات قد تم إحصاؤهم أكثر من مرة، مؤكدة أن حصيلة التفجيرات بلغت 253 قتيلا، وليس 359 كما أعلن سابقا.
وقال سيريسينا خلال لقائه مع الصحفيين، إن «ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران هاشم قتل في الهجوم على فندق شانجري-لا». وأوضح الرئيس السريلانكي، أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم التعريف عنه باسم إلهام، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات جاءت من الاستخبارات العسكرية
وقال سيريسينا خلال لقائه مع الصحفيين، إن «ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران هاشم قتل في الهجوم على فندق شانجري-لا».
وأوضح الرئيس السريلانكي، أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم التعريف عنه باسم إلهام، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات جاءت من الاستخبارات العسكرية وتعتمد على لقطات كاميرا للمراقبة في مكان التفجير.
ويظهر زهران هاشم بشكل واضح في تسجيل فيديو بثه يوم الثلاثاء الماضي، تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.
وقد ظهر على رأس 7 رجال في إعلان مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وبدا بوجهه المستدير في التسجيل، الرجل الوحيد الذي كشف وجهه بين 8 أشخاص.
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