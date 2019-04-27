انت الان تتابع سريلانكا: مقتل زعيم الجماعة المنفذة لتفجيرات الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم سريلانكا

قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، إن زعيم جماعة التوحيد الإسلامية، التي تتهمها أجهزة الأمن بتنفيذ سلسلة تفجيرات يوم عيد الفصح في بلاده، زهران هاشم، قد لقي حتفه خلال أحد هذه التفجيرات. فيما كانت السلطات تبحث عن هاشم، وكان مصيره مجهولا ووضع على رأس لائحة الذين تبحث عنهم قوات الأمن، وفقًا لما ذكرته فرانس 24. وأعلنت السلطات في كولومبو، أن عددا من ضحايا الاعتداءات قد تم إحصاؤهم أكثر من مرة، مؤكدة أن حصيلة التفجيرات بلغت 253 قتيلا، وليس 359 كما أعلن سابقا.

وقال سيريسينا خلال لقائه مع الصحفيين، إن «ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران هاشم قتل في الهجوم على فندق شانجري-لا». وأوضح الرئيس السريلانكي، أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم التعريف عنه باسم إلهام، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات جاءت من الاستخبارات العسكرية