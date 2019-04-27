مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين بمحافظة المحويت اليمنية

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

استهدفت غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة المحويت اليمنية.

وفي سياق متصل، أحرز الجيش اليمني تقدماً في جبهة شمال صعدة، وتقدمت قوات الشرعية في مديرية الصفراء حيث وصلت طلائع “حرب واحد” التابعة للجيش إلى مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة.

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وفي جبهة رازح، شمال غرب المحافظة، استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على سلسلة جبال الأذناب وسلسلة جبال الأزهور في المديرية.

وتزامنت تحرات الجيش الوطني اليمني مع استمرار عودة مزيد من الأسر اليمنية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف بعد تحريره من الحوثيين.