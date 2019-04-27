الصادق المهدي: ندعو لاستمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

دعا الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، اليوم، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، لكنه أضاف: “نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري”، ومطالباً بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.

وأورد خلال مؤتمر صحفي: “ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال”، وتابع: “نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا”.

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مطالبا في الوقت ذاته، بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.

وقال المهدي إنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة، بحسب تعبيره، مضيفاً: “الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي”.

ونصح زعيم حزب الأمة القومي بالتعامل مع المجلس العسكري “بدون انفعال”، مشدداً على ضرورة مسائلة النظام السابق وفقاً للقانون.