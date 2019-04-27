وحددت السفارة الأمريكية بتونس في بيان نشرته على موقعها الرسمي المعلومات التي تريد الولايات المتحدة الحصول عليها، حيث قالت إنها تريد وعلى وجه التحديد المعلومات التي تساعد على تحديد هوية كل ما له علاقة بحزب الله:
- مصادر الإيرادات، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية
- البنوك أو المؤسسات المستخدمة لإجراء المعاملات المالية
- الشركات أو الاستثمارات
- المخططات الإجرامية لغسيل الأموال
- الشركات الواجهة التي تشتري التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وأفادت السفارة الأمريكية بأن حزب الله يتلقى الأسلحة والتدريب والأموال من إيران، ويتحصّل على إيرادات مالية من مجموعة من عناصر الدعم تقدمها إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكة من المانحين وأنشطة غسيل الأموال.
كما نشرت أسماء ثلاثة أفراد أدهم طباجة ومحمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة، مبينة أنهم أمثلة رئيسية للممولين أو الوسطاء الرئيسيين لأنشطة حزب الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم "إرهابيون عالميون مصنّفون تصنيفا خاصا".
هذا وأشارت في البيان إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرض مكافآت للمساعدة في جلب الإرهابيين إلى العدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولي ضد الأمريكيين في إطار برنامج "المكافآت من أجل تحقيق العدالة".
وأوضحت أنه ومنذ أن بدأ البرنامج في العام 1984، دفعت الحكومة الأمريكية أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات أدت إلى محاكمات ناجحة أو ساعدت على منع أعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم. شاهد
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لصاحب أي معلومة عن تمويل حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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