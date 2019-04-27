السودان.. الاتفاق على مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري

أكد المجلس العسكري السوداني استمرار المباحثات مع قوى الحرية والتغيير.
وقال في مؤتمر صحافي اليوم: ستستمر مباحثاتنا مع الحرية والتغيير مساء اليوم ومتفائلون بالوصول لنتيجة نهائية وإعلانها أمام الشعب.
وأضاف: أكدنا في مباحثاتنا مع قوى الحرية والتغيير على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن.
إلى ذلك، أكدت مصادر التوصل إلى اتفاق على مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس والانتقالي.
وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن صادرات النفط من جنوب السودان تنساب بصورة طبيعية.
وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي: متفائلون بالتوصل إلى نتائج جيدة من المشاورات مع القوى السياسية.
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