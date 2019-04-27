مصر للطيران: اليوم تشغيل أول رحلات الشركة إلى كيجالي عاصمة رواندا

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة كيجالي عاصمة رواندا، اعتبارًا من اليوم السبت، في إطار التوسع بشبكة خطوط الشركة في القارة السمراء، كجزء من الإستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني.

وأوضحت مصر للطيران - في بيان اليوم - أن الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة في إفريقيا مثل رواندا التي تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا وواحدة من أهم الوجهات السياحية في القارة السمراء.

من جانبه، نوه الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة قررت تشغيل رحلتين أسبوعيًا أيام الخميس والسبت، بالربط مع عنتيبي بأحدث الطرازات بأسطول مصر للطيران التي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على حد سواء.

يذكر أنه يُمكن للعملاء حجز تذاكرهم إلى كيجالي عبر وسائل الحجز المختلفة موقع "egyptair.com" أو الاتصال على "1717" أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.

