المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني يزور واشنطن مايو المقبل

وقال سوجا - حسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - إنه جاري العمل على ترتيبات لقائه بمسئولين أمريكيين بارزين في واشنطن بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لافتا إلى أنه سيحضر حلقة نقاش في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك؛ سعيا للحصول على التعاون الدولي في قضية اليابانيين المختطفين.

وأضاف أنه يرغب أيضا في مناقشة قضية إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان بما في ذلك النقل المخطط للقاعدة العسكرية الأمريكية داخل إقليم أوكيناوا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارة تعد رحلة خارجية نادرة للمتحدث باسم الحكومة اليابانية المُكلف أيضا بإدارة الكوارث لكيانات الحكومة بأكملها، مشيرة إلى أن آخر زيارة خارجية له كانت إلى جزيرة جوام الأمريكية في 2015 بعد توليه منصبه الحالي في 2012.

