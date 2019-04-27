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المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني يزور واشنطن مايو المقبل

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أعلن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم السبت، اعتزامه القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة في 9 مايو المقبل؛ سعيا للتعاون فيما يخص تسوية قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقال سوجا - حسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - إنه جاري العمل على ترتيبات لقائه بمسئولين أمريكيين بارزين في واشنطن بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لافتا إلى أنه سيحضر حلقة نقاش في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك؛ سعيا للحصول على التعاون الدولي في قضية اليابانيين المختطفين.

وأضاف أنه يرغب أيضا في مناقشة قضية إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان بما في ذلك النقل المخطط للقاعدة العسكرية الأمريكية داخل إقليم أوكيناوا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارة تعد رحلة خارجية نادرة للمتحدث باسم الحكومة اليابانية المُكلف أيضا بإدارة الكوارث لكيانات الحكومة بأكملها، مشيرة إلى أن آخر زيارة خارجية له كانت إلى جزيرة جوام الأمريكية في 2015 بعد توليه منصبه الحالي في 2012.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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