الجيش السورى يدمر أوكارا ومدافع هاون للإرهابيين بريفى إدلب وحماة

وأوضحت وكالة الأنباء السورية سانا ،أن وحدات من الجيش دمرت آليات وأوكارا لإرهابيي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في أطراف بلدة عابدين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.ودمرت وحدات أخرى من الجيش منصات إطلاق صواريخ ومدافع هاون لإرهابيي (جبهة النصرة سابقا) في أطراف بلدتي حصرايا وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.
وكانت وحدات من الجيش السوري، قضت - أمس الجمعة - بضربات مدفعية مركزة على مجموعة من الإرهابيين في تل (هواش)، كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي، ونفذت عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي "كتائب العزة" في أطراف بلدتي (اللطامنة) و(كفرزيتا)، أسفرت عن تدمير تجمعات ومنصات لإطلاق القذائف، وسقوط قتلى ومصابين بين صفوفهم.
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