"الفلسطيني لحقوق الإنسان" يستنكر قمع الاحتلال لمتظاهري مسيرات العودة شرق غزة

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصابة الاحتلال الإسرائيلي لـ110 مدنيين فلسطينيين بينهم 37 طفلا و3 نساء و4 مسعفين، وصحفي، في الجمعة الـ 56 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد المركز - في بيان اليوم السبت - على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ووفق مشاهدات باحثي المركز، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العشرات منهم بالأعيرة وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وأضاف البيان أنه خلال هذا الأسبوع، واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في الميدان، وأصابت (4) منهم، ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

