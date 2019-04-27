مقتل 15 في إطلاق نار في سريلانكا وأمريكا تطالب مواطنيها بالمغادرة

قال متحدث باسم الجيش السريلانكي اليوم السبت، إن السلطات عثرت على 15 جثة، ست منها لأطفال، في موقع شهد معركة ضارية بالأسلحة النارية ليلا على الساحل الشرقي، وذلك بعد ستة أيام من هجمات انتحارية قتلت ما يربو على 250 شخصا.

واندلع إطلاق النار بين القوات ومسلحين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون مساء أمس الجمعة، في سينتاماروتو بمنطقة أمبارا، إلى الجنوب من بلدة باتيكالوا التي شهدت أحد الانفجارات التي وقعت يوم الأحد في ثلاث كنائس وأربعة فنادق فاخرة خلال الاحتفالات بعيد القيامة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة مهاجمين يشتبه بأنهم انتحاريون كانوا بين القتلى بعد تبادل إطلاق النار.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجمات الأحد الماضي والتي كان جميعها باستثناء واحد في العاصمة كولومبو، وقالت الحكومة إن منفذي الهجمات تسعة سريلانكيين على درجة عالية من التعليم، وإنها تعرفت على شخصيات ثمانية منهم.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الهجمات على مراكز دينية في أعقاب التفجيرات التي عصفت بالهدوء النسبي الذي نعمت به سريلانكا بعد انتهاء حرب أهلية ضد الانفصاليين التاميل قبل عشرة أعوام.

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وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات وحثت مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى سريلانكا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أمرت بمغادرة جميع أفراد أسر موظفي الحكومة الأمريكية ممن هم في سن الدراسة وأجازت سفر الموظفين الذين لا توجد حاجة ملحة لوجودهم.

كما حذرت بريطانيا رعاياها من السفر إلى سريلانكا إلا لضرورة قصوى.

