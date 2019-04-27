المؤتمر الإقليمي للمؤسسات الإسلامية بإفريقيا يطالب باستراتجية لتلبية طموحات الشباب

طالب المؤتمر الإقليمي للمؤسسات الإسلامية في دول شرق إفريقيا باستراتجية إفريقية هادفة لتلبية طموحات الشباب الإفريقى.. كما طالب حكومات دول شرق إفريقيا بتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على العيش الكريم لكافة مكونات المجتمع.

وناشد البيان الختامى للمؤتمر - الذى نظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالتعاون مع المجلس الأعلى في العاصمة الأوغندية كمبالا حول دور الشباب المسلم في بناء إفريقيا الغد، واستمر لمدة يومين بمشاركة 100 منظمة ومؤسسة إفريقية من 27 دولة، من بينها مصر - المؤسسات الإسلامية زيادة جهدها للنهوض بالشباب المسلم وتعزيز دوره لبناء وطنه، والشباب للانخراط في عجلة التنمية والازدهار والتطور العالمى، مع ضرورة إلتفافهم حول العلماء المعتبرين والمؤسسات الإسلامية المعتدلة مع تحذيرهم من الانسياق لدعاوى الفكر المتطرف.

ودعا المؤتمر، الشباب المسلم إلى التمسك بالمنهج الوسطى وهديه المستقيم وبنهج العلماء المتنورين، ونبذ الخلافات والبعد عن المفاهيم التي تضعف وحدة المسلمين، والبعد أيضا عن مناهج الغلو وشذوذ الأفكار والرؤى غير الصحيحة حول الإسلام والإنسان والمجتمع.

وطالب البيان الختامى، الجامعات الإفريقية الاهتمام بالخريجين وتعزيز دورهم في بناء أفريقيا والنهوض بها، كما طالب رجال الأعمال إتاحة الفرص للشباب بالقارة لإدماجهم ومشاركتهم في العلمية التنموية وإطلاق المشاريع الاستثمارية والعلمية البناءة مع ضرورة منح الثقة بقدرات الشباب وطاقاته ونشجيعهم للمشاركة في نهضة إفريقيا.

وأكد البيان أهمية الدفع بدور الأئمة والخطباء في المؤسسات الإسلامية لتحصين الشباب من تيارات التطرف والغلو والتحول الطائفي ومشاركة المنابر المؤثرة في وسائل الإعلام الحديثة والتواصل مع الشباب ونشر الوعى بينهم وتشجيعهم على الاستفادة من طاقاتهم بفهم صحيح الإسلام، كما أكد علماء أفريقيا على ضرورة تكثيف التعاون بين دول شرق أفريقيا والمؤسسات الإسلامية صونا من توغل الجماعات الإرهابية المتشددة والمسلحة مع دعوة الاتحاد الأفريقى لوضع برامج متكاملة للتصدى للتطرف والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات الإسلامية المتميزة في هذا الصدد.

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ودعا المؤتمر، أيضا، الاتحاد الإفريقى والدول الأعضاء به إلى إبرام اتفاقية ملزمة لتجريم الإرهاب الإليكترونى والتأكيد أن حرية الرأى والتعبير لا تبرر ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من ممارسات بنشر الصور السيئة عن الإسلام ورموزه، وإلى الخروج بخطة لوقف نزيف الهجرة وارتفاع مستوى المعيشة من خلال خطة استراتجية شاملة تحقق الأمن الفكرى وتحمى الشباب من الإرهاب.

وثمن المؤتمر جهود المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة والمجلس الأعلى في أوغندا وحكومتها وشعبها لرعايتها للمؤتمر، ولحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيعها قيم التسامح والحوار والسلام بين البشر.

وكان المؤتمر قد ناقش عدة محاور حول حماية الشباب من الإرهاب الفكرى والإليكترونى، ودور العلماء في مواجهة ذلك.