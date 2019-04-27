بوتين: تجمع "أوبك بلس" ملتزم باتفاق خفض الإنتاج

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن تجمع دول "أوبك بلس"بما في ذلك السعودية ملتزمة بشروط الاتفاق الخاص بالحد من إنتاج النفط.

وقال بوتين للصحفيين في بكين اليوم السبت في ختام منتدى "الحزام والطريق" الدولي الثاني: "لدينا اتفاقيات في إطار أوبك بلس، ونحن ملتزمون بها، وليس لدينا أي معلومات بشأن أن السعودية أو غيرها من أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مستعدون للخروج من هذه الاتفاقيات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الجمعة في تغريدة: "لقد تحدثت إلى المملكة العربية السعودية وآخرين بشأن زيادة تدفق النفط".

والكل موافق" بعدما أعلنت إدارته يوم الإنين أنها لن تمدد الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني التي كان مسموحًا لهم مواصلة الشراء رغم العقوبات الأمريكية على طهران.

وتنتهي الإعفاءات في الثاني من مايو وتواجه الآن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان وتركيا وتايوان احتمال الاضطرار لإيجاد إمدادات بديلة.

وقال بوتين إنه من الصعب التوقع بما سيحدث في سوق النفط في مايو عندما تنتهي الإعفاءات.

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وأضاف أنه لم يناقش المسألة مع الرئيس الصيني شي جين بينج رغم أنه قال إن روسيا ترغب في الوفاء بمطالب الصين بالنفط.

وأضاف بوتين أن روسيا لديها إمكانيات هائلة في مجال إنتاج النفط، موضحًا أن "القضية ليست في الإمكانيات، ولكن في الحقيقة أن لدينا اتفاقات مع أوبك بأننا سنحافظ على مستوى معين من الإنتاج".

وذكر بوتين أنه من غير المرجح أن تنسحب السعودية من اتفاق "أوبك بلس "التي جرى التوصل لها في ديسمبر وتستمر حتى نهاية يونيو، نظرا لأنها من بادر بطرح الاتفاق.

وتابع أن روسيا انضمت إلى تجمع "أوبك بلس "لأنه كان هناك حاجة إلى "لتنسيق السياسة الخاصة بالأسعار " في السوق.

يذكر أن تجمع بلس يضم دول اوبك والدول المنتجة للنفط غير الاعضاء في المنظمة.

