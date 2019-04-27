شكرا لقرائتكم نائب ليبي: السراج تحت الإقامة الجبرية وباش آغا يقود القتال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النائب في البرلمان الليبي، علي السعيدي القايدي، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن تركيا وقطر لا تزالان تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا.

واعتبر القايدي أن المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، "فقد بوصلته جراء سيطرة الميليشيات على قراراته".

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كما أكد القايدي أن رئيس الحكومة الليبية فائز السراج ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة هما تحت الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أن وزير الداخلية في تلك الحكومة فتحي علي وباش آغا هو من يقود المعارك ضد الجيش الوطني الليبي، ولا يسمح لهما بالتصريح أو الظهور عبر وسائل الإعلام.

وشدد القايدي على أن الجيش الوطني الليبي "سوف يستكمل مسيرته لمحاربة الإرهاب"، مؤكداً أن أميركا ترحب بتحرك الجيش لأن "واشنطن سعيدة عندما تجد أي جهة تكافح الإرهاب"، حسب تعبيره.

واعتبر النائب الليبي أنه يتوجب على المجتمع الدولي "رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي"، مشيراً لوجود خلاف غربي على ليبيا "لأنها دولة غنية بالنفط". وأكد أن "أغلب الدول العربية تدعم الجيش الليبي ومكافحة الإرهاب".

وأكد القايدي أن الجيش الوطني الليبي "بإمكانه الدخول اليوم أو غدا إلى طرابلس"، مضيفاً: "لا يوجد تجانس بين أبناء طرابلس والميليشيات".