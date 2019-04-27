دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper دهس عنصري.. أمريكي يصيب 8 مارة ظنهم مسلمين

اتهم سائق أمريكي بأنه تعمّد دهس مارة بسيارته- الثلاثاء الماضي- موقعًا ثمانية جرحى، ظنًا منه أنّهم مسلمون، حسبما أعلنت شرطة كاليفورنيا مساء أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، عن الشرطة في سانيفيل قُرب سان فرانسيسكو، قولها: إنّ السائق، ويدعى إيزايا بيبلز (34 عامًا)، مستهدفٌ بتحقيق؛ في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يُشكّل ظروفًا مشددة.

وصرح الشرطي فان نجو، خلال مؤتمر صحفي، بأن «هناك أدلة جديدة تفيد بأنّ بيبلز استهدف عمدًا ضحاياه؛ بسبب عرقهم، وقناعة منه بأنهم مسلمون».

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة، هم والد وابنه وابنته، لكن لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.

يأتي هذا، فيما قال محامي المتهم، إنّ الحادث ناتجٌ بوضوح عن اضطرابات نفسية، وإنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله، وهو حسبما أوضح عسكري سابق، قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.