شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى: زيارة السيسى لبكين تنعش السياحة الصينية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على أهمية الفيديو الذى نشرته قناة الصين الناطقة باللغة العربية "CGTNARABIC" والتى تكشفت فيها ثمار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وأفضل 10 مقاصد سياحية هى الأكثر شعبية لدى الصينيين فى عام 2018، حيث جاء هرم خوفو ضمن القائمة المفضلة لدى السياح الصينيين.

وقال " صدقى "، فى بيان له أصدره اليوم، أن نشر القناة الصينية لهذا الفيديو تزامنا مع الزيارة المهمة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، سيكون له أثاره الإيجابية لتشجيع جذب السياحة الصينية لمصر، مشيرا إلى أن الفيديو أكد أن هرم خوفو أحد عجائب الدنيا السبع، وأصبحت مصر الوجهة المفضلة للسائحين الصينيين الذين سافروا إلى إفريقيا، مؤكدا أن زيارات الرئيس السيسى لمختلف دول العالم كان فى مقدمة الأسباب التى جعلت السياحة العالمية تتوافد إلى مصر.

وشدد النائب عمرو صدقى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يحرص كل الحرص على الترويج للسياحة المصرية عالميا فى مختلف زياراته لمختلف دول العالم، متوجها بكل التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا التوجه الذى جعل مصر تسير فى طريقها الصحيح حتى تستعيد مكانتها الدولية المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الحالية الى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج" فى حضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.