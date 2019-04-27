شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا: زيارة الرئيس للصين ترسيخ للعلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف طوبيا، فى بيان له اليوم، أن الزيارة بمثابة خطوة جديدة لفتح آفاق لتعاون مثمر بعدة مجالات والتبادل بين كافة القطاعات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد على هامش القمة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث سبل دفع التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى "الحزام والطريق الثاني"، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، حيث يشارك نحو 37 رئيس دولة وحكومة في الاجتماعات التي تستمر حتى غدًا السبت 27 أبريل، وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014.