وزير الدفاع الأفغاني يؤكد دعم بلاده لعملية السلام

أعرب وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، اليوم السبت، دعم بلاده لعملية السلام لكن في إطار من الاحترام والكرامة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الأفغاني - خلال احتفال أقيم في العاصمة الأفغانية بمناسبة

إنقاذ 53 رهينة من سجن لطالبان وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن أفغانستان تدعم عملية السلام لكن ترغب في سلام يسوده الكرامة والاحترام.وتابع " أن الرئيس الأفغاني وسلطات وزارة الدفاع تهنئكم بإطلاق سراحكم وإننا نتفهم جيدا ما عانيتموه كما نسعى دائما لمساعدة جنودنا وتوفير احتياجاتهم ورعاية الجنود المصابين".وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن قوات الأمن أنقذت 53 رهينة من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم زابل جنوبي أفغانستان.