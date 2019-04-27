بوتن: لا نستبعد عملية شاملة في إدلب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم السبت، إنه لا يستبعد شن عملية عسكرية شاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا، إلا أنه أشار إلى أن هذه العملة "ليست ملائمة الآن".

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيلة لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وأوضح الرئيس الروسي، أن على قوات بلاده، التي تدعم الجيش السوري، الاستمرار في المعركة ضد الإرهاب في إدلب، مؤكداً ضرورة التفكير في المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب.

وساعدت موسكو قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا خلال الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، لكن القتال ما زال مستمراً.

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