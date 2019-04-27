كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي يدعو بوتين للعمل معا على تسوية الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل المشترك في سبيل حل المشكلة الليبية.

ونقل التلفزيون الإيطالي اليوم عن مصدر مطلع، أن كونتي خلال اللقاء مع بوتين على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في بكين، أطلع الرئيس الروسي على رؤيته للوضع في ليبيا وطلب من روسيا أن تأخذ في الاعتبار قلق الجانب الإيطالي، وحثها على العمل معا لصياغة حل مشترك للمشكلة الليبية.

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وشهدت طرابلس منذ أوائل أبريل الجاري تصعيدا حادا مع زحف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على المدينة التي تتخذ منها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج مقرا لها.

وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، في بكين في الـ25 من الشهر الجاري بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإيطالي، فيما ستستمر أعمال المنتدى حتى الـ27 من الشهر.