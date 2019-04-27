كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إهانة أردوغان".. تهمة تقود آلاف الأتراك للسجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير رسمية في تركيا أن أعداد المدانين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية التركي خلال ثلاث سنوات ارتفعت 13 ضعفاً مقارنة بالفترة السابقة.

وبحسب إحصاءات نشرتها صحيفة "أحوال" التركية، وصل عدد المدانين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في السنوات الثلاثة الأولى من فترته الرئاسية الحالية، وصل إلى 12173 متهما.

كذلك أشارت التقارير إلى أن أعداد المتهمين الصادر في حقهم قرارات وأحكام إدانة شهدت زيادة بنحو 13 ضعفاً عن السنة السابقة، ليصل العدد إلى 3221 محكوماً عليه بأحكام مختلفة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

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وشهدت تركيا في السنوات الأخيرة ملاحقة أو إدانة آلاف الأشخاص بتهمة إهانة الرئيس، وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن بين عام و4 أعوام.

وكانت وزارة العدل التّركيّة صرّحت أنّ ما يقرب من خُمس إجمالي نزلاء السّجون التّركيّة، بداية من حزيران (يونيو) 2019، جرى اتّهامهم أو إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابيّة. واتّهم آخرون بـ"إهانة الرّئيس".

وتقول مديرة القسم التّركيّ في هيومن رايتس ووتش إيما سنكلير-ويب: "هناك أزمة في حرّيّة التّعبير في تركيا تعود لفترة طويلة مع وجود العديد من الملاحقات القضائيّة الّتي تطال الجميع على مرّ السّنين".