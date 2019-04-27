كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة السودانية: نقدر للمجلس العسكري احترامه لدورنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الصادق المهدي، زعيم المعارضة السوداني، السبت، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفاً: "نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال"، مضيفا: "نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا".

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وقال المهدي إنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة، بحسب تعبيره، مضيفاً: "الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي".