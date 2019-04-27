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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للصادق المهدي زعيم حزب الامة السوداني

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كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

-

x
18:25

-

النصر

دوري أبطال أفريقيا

الترجي الرياضي - تونس

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18:00

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مازيمبي - جمهورية الكونجو

الممتاز

توتنهام هوتسبير

0

x
13:30

0

هيديرسفيلد تاون

كريستال بالاس

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x
16:00

-

إيفرتون

واتفورد

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x
16:00

-

وولفرهامبتون

برايتون

-

x
18:30

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نيوكاسل يونايتد

أتلتيكو مدريد

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16:15

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بلد الوليد

ليجانيس

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18:30

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سيلتا فيغو

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x
20:45

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ليفانتي

روما

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x
18:00

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كالياري

انتر ميلان

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x
20:30

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يوفنتوس

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

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x
15:30

-

شالكه 04

آينتراخت فرانكفورت

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x
15:30

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هيرتا برلين

لايبزيج

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x
15:30

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فرايبورج

شتوتجارت

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x
18:30

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بوروسيا مونشنغلادباخ

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