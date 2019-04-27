كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للصادق المهدي زعيم حزب الامة السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد
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18:25
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النصر
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
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18:00
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مازيمبي - جمهورية الكونجو
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
0
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13:30
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هيديرسفيلد تاون
كريستال بالاس
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16:00
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إيفرتون
واتفورد
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16:00
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وولفرهامبتون
برايتون
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18:30
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نيوكاسل يونايتد
أتلتيكو مدريد
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16:15
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بلد الوليد
ليجانيس
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18:30
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سيلتا فيغو
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20:45
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ليفانتي
روما
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18:00
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كالياري
انتر ميلان
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20:30
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يوفنتوس
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
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15:30
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شالكه 04
آينتراخت فرانكفورت
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15:30
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هيرتا برلين
لايبزيج
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15:30
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فرايبورج
شتوتجارت
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18:30
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بوروسيا مونشنغلادباخ