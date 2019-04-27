كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في جبهات صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحرز الجيش اليمني تقدماً في جبهة شمال صعدة، وأفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بأن قوات الشرعية تقدمت في مديرية الصفراء حيث وصلت طلائع "حرب واحد" التابعة للجيش إلى مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة.
وفي جبهة رازح، شمال غرب المحافظة، استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على سلسلة جبال الأذناب وسلسلة جبال الأزهور في المديرية.
تأتي هذه التقدمات بالتزامن مع استمرار عودة مزيد من الأسر اليمنية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف بعد تحريره من الحوثيين.