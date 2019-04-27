كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 أشخاص إثر أمطار غزيرة ضربت موزمبيق بعد إعصار كينيث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سقوط أمطار غزيرة على شمال موزمبيق في أعقاب إعصار كينيث.

وقالت سلطات الكوارث في موزمبيق، إن شخصًا قُتل في مدينة بيمبا وشخص آخر في منطقة ماكوميا التي تضررت بشدة، بينما يقول سكان جزيرة إيبو، إن شخصين لقيا حتفهما هناك. Advertisements

وحذرت جماعات الإغاثة من أن الفيضانات لا تزال تشكل خطراً بعد كينيث، تمامًا كما تسببت الفيضانات في معظم الوفيات بعد إيداي.

وأبلغ اتحاد الصليب الأحمر عن أضرار جسيمة في مقاطعة كابو ديلجادو في أقصى شمال موزامبيق، حيث كانت مجتمعات ماكوميا وكويسانغا وموسيمبوا دا برايا موضع قلق كبير.