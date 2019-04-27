كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة تايوان تؤكد من جديد موقفها المعادي للأسلحة النووية في مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، معارضتها للطاقة النووية قبل السير مع المحتجين المناهضين للأسلحة النووية.

وقالت "تساي"، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن إدارتها تبذل جهودًا لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الحاجة إلى الطاقة النووية.

كما تعهدت بالوصول إلى أهدافها في خفض الانبعاثات الناتجة عن محطات الطاقة الحرارية وتقليص محطات الطاقة النووية. وتعهدت بأنها تستطيع القيام بذلك دون خلق نقص في الكهرباء لسكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

ثم انضمت "تساي" إلى المئات الذين ساروا في شوارع تايبيه، العاصمة، بدءًا من مبنى المكتب الرئاسي في وسط المدينة.