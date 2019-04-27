كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يرفع من احتمالية مقابلة رئيس أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية مقابلة الرئيس الأوكراني المنتخب، في إشارة إلى أن موسكو قد ترغب في تحسين العلاقات التي توترت بعد ضم شبه جزيرة القرم 2014.

وقال "بوتين"، اليوم السبت، إنه إذا التقى بفولوديمير زيلينسكي، يجب مناقشة كيفية إنهاء النزاع الأوكراني مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في جنوب شرق البلاد.

وقال "بوتين"، للصحفيين: "إذا كان لدينا اجتماع في وقت ما، فابدأ بعض المفاوضات، وهو ما لا أستبعده، فسنضطر أولاً وقبل كل شيء للحديث عن كيفية إنهاء النزاع في جنوب شرق أوكرانيا".