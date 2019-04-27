كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تصفع باكستان بعقوبات التأشيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باكستان بعد أن رفضت إسلام آباد استبعاد مواطنيها المرحلين والمقيمين في الولايات المتحدة من تأشيرة دخول، محذرة من أنها قد تحجب تأشيرات دخول الباكستانيين بدءاً من كبار مسؤوليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، يوم أمس الجمعة: "العمليات القنصلية في باكستان لم تتغير. هذه قضية ثنائية للمناقشة المستمرة بين الحكومتين الامريكية والباكستانية ولن ندخل في التفاصيل في ذلك الوقت".

وأكد السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، حسين حقاني، أن رفض إسلام آباد قبول مواطنيها الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة ليس بالأمر الجديد، لكن العقوبات ستخلق عقبات أمام الباكستانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال: "هذا الإجراء سيخلق مشقة للباكستانيين الذين يريدون أو يحتاجون للسفر إلى الولايات المتحدة وكان يمكن تجنبه إذا لم تتجاهل السلطات الباكستانية الطلبات الأمريكية باحترام متطلباتهم القانونية من أجل الترحيل".