عرفت منطقة سيدي بوزيد بتونس، صباح اليوم السبت، حادثة سير تسببت في وفاة حوالي 12 امراة وإصابة أكثر من 17 آخرين 4 حالتهم حرجة.
وذكرت مصادر إعلامية بتونس أن اصطدام وقع بين شاحنة تقل عاملات كن في طريقهن إلى العمل في إحدى الضيعات الفلاحية وشاحنة تقل الدجاج، تسبب في وفتيات بالجملة.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات في صفوف النساء المصابات بسبب خطورة الإصابات.
هذا وقد حلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بمكان الحادث الذي يشهد حالة استنفار قصوى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 12 من العاملات الزراعيات في مجزرة مرورية بمنطقة سيدي بوزيد-فيديوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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