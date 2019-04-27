وفاة 12 من العاملات الزراعيات في مجزرة مرورية بمنطقة سيدي بوزيد-فيديوهات

عرفت منطقة سيدي بوزيد بتونس، صباح اليوم السبت، حادثة سير تسببت في وفاة حوالي 12 امراة وإصابة أكثر من 17 آخرين 4 حالتهم حرجة.

وذكرت مصادر إعلامية بتونس أن اصطدام وقع بين شاحنة تقل عاملات كن في طريقهن إلى العمل في إحدى الضيعات الفلاحية وشاحنة تقل الدجاج، تسبب في وفتيات بالجملة.

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ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات في صفوف النساء المصابات بسبب خطورة الإصابات.

هذا وقد حلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بمكان الحادث الذي يشهد حالة استنفار قصوى.