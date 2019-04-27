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مصرع 16 مهاجرا وإصابة 17 آخرين في انقلاب عربة تقلهم في قناة للري بإقليم بركان

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alyaoum24 0 تبليغ

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كشفت السلطات المحلية بإقليم بركان أن 16 من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم، صباح اليوم السبت، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث مروري خطير.

وجاء ذلك إثر انقلاب عربة من الحجم المتوسط “ميرسيديس فوركون” كانت تقل أزيد من 30 منهم في مجرى للري وذلك  بجانب الطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان.

وانتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جميع الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية، وفق ما أوردته مصادر محلية.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضا عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته. كما تجري التحريات كذلك لتوقيف سائق العربة الذي يوجد حاليا في حالة فرار.

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