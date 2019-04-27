تتجه الأنظار، غداً الأحد، إلى ملعب الأب جيكو بالدارالبيضاء، الذي يستضيف قمة المتنقضات بين الرجاء الرياضي، الذي يحتل الرتبة الثانية بسبورة الترتيب، والفتح الرياضي الذي يبحث عن ثلاث نقاط للانعتاق من المراكز الأخيرة المؤدية إلى القسم الثاني، وهاته المرة برسم الأسبوع 26 من البطولة.
إدارة الرجاء الرياضي أكدت بأن عملية بيع تذاكر القمة الكروية المحلية بين الثنائي البيضاوي والرباطي ستنطلق، اليوم السبت، حيث تم تخصيص 2500 تذكرة فقط، في حين سيكون بإمكان الجماهير الحاملة لبطاقة الاشتراك السنوي متابعة اللقاء أيضاَ من مدرجات الأب جيكو.
هذا وتم توحيد أثمنة تذاكر المباراة في 50 درهماً، على غرار باقي المواجهات الأخيرة بملعب الأب جيكو، بعد إغلاق مركب محمد الخامس، بسبب أشغال الصيانة والإصلاح منذ حوالي أربعة أشهر تقريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يطرح تذاكر مباراته أمام الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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