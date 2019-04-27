ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاقية دولية تحد من تجارة السلاح ووصوله لجماعات الإرهابية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2013.

وقال ترامب في كلمة أمام “الاتحاد الوطني للأسلحة” المدافع عن حقوق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة: “سنسحب توقيعنا (من المعاهدة)”، مضيفا: “سأطلب من مجلس الشيوخ وقف عملية إبرام المعاهدة”.

يذكر أن معاهدة تجارة الأسلحة تم تبنيها في عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 24 دجنبر عام 2014. ووقعت عليها 130 دولة في العالم، بينها جميع الدول الأوروبية تقريبا بعض الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا واليابان وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة من بين الدول التي وقعت المعاهدة ولكن لم تبرمها.

وتلزم المعاهدة أعضاء المجتمع الدولي بمراقبة تجارة الأسلحة في العالم من أجل تفادي انتهاك أي حظر دولي مفروض على بيع الأسلحة لدولة أو جهة معينة، وكذلك منع وقوع السلاح في أيدي الإرهابيين أو استخدامه لانتهاك حقوق الإنسان.