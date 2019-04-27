رئيس “الكاف” يدافع عن نفسه مجدداً:إقالة فهمي أمر عادي

عاد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، للدفاع عن نفسه مجدداً بسبب الضجة التي تسببت فيها إقالة السكرتير العام للجهاز القاري، عمرو فهمي، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح رئيس “الكاف” في تصريح لشبكة “بي ان سبورت” القطرية، أن الإقالة عادية، حيث يتوجب عليه باعتباره رئيساً لـ “الكاف” ورفقة المكتب التنفيذي، القيام بالاختيارات الصحيحة.

أحمد أحمد، أردف في التصريح ذاته: “أنا كالمدرب، أحاول استعمال كل الأوراق التي بحوزتي وقرار إقالة عمر فهمي شيء عادي من وجهة نظري”.

واعتبر أحمد أحمد أن موجة الانتقادات والغضب التي رافقة إقالة فهمي عادية، مشدداً بأن أي مدرب يقوب بتغييرات لمنح الفرصة للأفضل وأيضاَ لحل المشاكل بفريقه، وعلى المتابعين الإدلاء بحكمهم فيما بعد.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أوضح في بلاغ رسمي سابق تعيين المغربي معاذ حجي، كاتبا عاما للاتحاد خلفا للمصري عمرو فهمي، وذلك بناء على الاجتماع الأخير لمكتبه التنفيذي.

وأكد “الكاف” في البلاغ ذاته، بأن هذا القرار جاء بناء على: ” رغبة المكتب التنفيذي في إعادة هيكلة الإدارة المركزية”، وهو القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعين أقيما يومي 11 و12 من شهر أبريل الجاري.

وجاء في البلاغ ذاته أيضا أن /” “القرارات المتخذة هي إقالة عمرو فهمي، والانفصال الودي عن نائب الأمين العام، المسؤول عن الإدارة والأمور المالية، الصادق العلوي، وتعيين معاذ حجي كأمين عام للاتحاد”.

وحسب تقارير صحفية دولية، فإن سبب إقالة المصري عمر فهمي من مهامه هو تقديم وثائق لـ”الفيفا” وتسريبها لوسائل الإعلام، تتهم الملغاشي أحمد أحمد، رئيس “الكاف” بتهم فساد.