خطير..دفاع المشتكيات يتهم الأمم المتحدة بتلقي رشاوى ويصف قرارها ب”الكواغط”..وبوعشرين: إذا كانت كما تقولون نعطيو الفلوس ونجيبو الصحراء..اللهم 12 عام ديال الحبس ولا سماع تفاهاتكم!-فيديو

قررت هيأة محكمة الاستئناف، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، تأجيل نظر في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ليوم 3 من شهر ماي المقبل.

وقال عبد المولى الماروري، عن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن مرافعات دفاع المشتكيات كانت هزيلة للغاية، واستمرت ل 4 إلى 5ساعات من التعذيب، خاصة وأن مرافعاتهم لاشيء فيها قانوني، ولا علاقة لها حتى بالطلب الذي يرمي إلى رفع الاعتقال التعسفي.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن دفاع المشتكيات اعتبر قرار الأمم المتحدة، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بوعشرين واعتبره معتقل تحكيميا، مجرد “كواغط”. وزاد “تخيلوا أن قرارا صدر عن منظمة دولية، تضم دول العالم، يوصف بهذا الوصف”.

وتابع الماروري “أكثر من ذلك، دفاع المشتكيات اتهموا الأمم المتحدة بتلقي رشوة، لإخراج المقرر الذي ينص على أن بوعشرين اعتقل اعتقلا تعسفيا!”.

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وزاد الماروري، والمغرب جزء من الأمم المتحدة، فكيف يعقل أن نتهم مؤسسة دولية بحجم منظمة أممية بتلقي رشوة؟!، مستطردا: “إن كانت فعلا تتلقى رشوة كما قال دفاع المشتكيات، فكما قال توفيق بوعشرين، في محل تعقيبه، من الممكن نعطيو الفلوس ونجيبو الصحراء، إذا كانت هذه المنظمة بهذا التدني الأخلاقي”.

وأشار الماروري، عشنا اليوم، حالة من التعذيب لساعات، خاصة مع كلام لا علاقة له بالقانون ولا بالحقوق، جعل توفيق بوعشرين يتأسف، على مستوى جلسات الاستئناف، وقال بالحرف :”اللهم 12 عام ولا هذا التعذيب، والكلام الذي هو بعيد كل بعد عن القيم الإنسانية”