مدرب برشلونة: لقب الليغا سيزيدنا قوة أمام ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، قوله إن "فريقه في حال توج اليوم في الدوري الإسباني، سيحصل على دفعة قوية في مواجهة ليفربول يوم الأربعاء ضمن أحداث الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا".

ويحتاج برشلونة إلى 3 نقاط فقط ليحسم لقب الليغا، وسيسعى لتحقيقها أمام ضيفه ليفانتي اليوم، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي قبل المباراة "من اللطيف دوما أن يفوز الفريق بلقب على أرضه وبين جمهوره، نرغب في أن نصبح أبطالا".

ولم يستبعد إراحة بعض لاعبيه في مباراة اليوم، استعدادا لمواجهة ليفربول، لكنه قال رغم ذلك إن لاعبيه لديهم وقت كاف للتعافي، قبل ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

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واعتبر فالفيردي أن لمباراة ليفانتي "أهمية خاصة"، لأن لاعبيه قد يحتفلون باللقب أمام جماهيرهم، وهذا الأمر له "رونق" لا يرغب أحد في الغياب عنه.

وإذا فاز برشلونة باللقب، سيكون هذا الدوري الثامن الذي يحققه في آخر 11 موسما، وهو ما اعتبر فالفيردي أنه يمثل "قيمة إضافية".

وصرح "نشعر برضا مطلق.. لو كنا نجحنا في تحقيق المسألة، فهذا لأننا نمتلك لاعبين استثنائيين".

وعن مباراة اليوم، قال "ستكون معقدة، لكننا نلعب على البطولة"، معربا عن ثقته في تسلم اللقب من يد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس.