لاعب جديد يحظى باهتمام زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبا برتغاليا جديدا دخل ضمن اهتمامات فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال مدريد وجه أنظاره صوب فيرو، مدافع بنفيكا، كي يكون وجهًا جديدًا ضمن مشروع الميرنغي في الموسم المقبل.

ورغم أن الفريق الملكي تعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع بورتو، ومن المقرر أن ينتقل اللاعب إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" في الصيف المقبل، إلا أنه يبحث عن تعزيز جديد لخط دفاعه.

وأشارت إلى أن تحرك الريال جاء بسبب معاناة خيسوس فاييخو، مدافع الملكي، من مشاكل جسدية، بينما أتم سيرجيو راموس عامه الـ33 في آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى وجود احتمالية لرحيل رافائيل فاران في الصيف المقبل.

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ويملك فيرو في عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو، ولا ينوي ريال مدريد دفع هذا الرقم، من أجل إنهاء الصفقة لصالحه.

وأوضحت الصحيفة أن الريال قد لا يتمكن من ضم فيرو في الميركاتو المقبل لأسباب مالية، ولكنه سيضع اللاعب ضمن خططه المستقبلية لدعم الدفاع.

وسبق وأن أكدت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد يراقب بشغف البرتغالي جواو فيليكس، نجم بنفيكا، تحسبًا لضمه في الميركاتو المقبل.