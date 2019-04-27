كفر قرع: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينات من عمره، بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في وضح النهار ببلدة كفر قرع في منطقة وادي عارة، اليوم السبت.
واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عن اعتقال أي مشتبه به.
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