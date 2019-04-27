شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُطالب باجتماع عاجل بشأن ليبيا والان مع التفاصيل

طالبت السلطات التونسية من مصر بعقد اجتماع عاجل للتداول بآخر تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب موقع "218" الليبي اليوم السبت، جاءت الدعوة التونسية خلال اجتماع عقده وزير الخارجية خميس الجهيناوي، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث أكد الطرفان حرصهما على عقد اجتماع ثُلاثي عاجل يدرس الخيارات التي من المُمكن أن تُعيد الأطراف الليبية المُتنازعة إلى طاولة الحوار، وفقا لموقع 24.

ويُجري بوقادوم زيارة إلى تونس للقاء المسؤولين والتباحث حول أبرز القضايا التي تشهدها المنطقة، وبينها ملف الأزمة الليبية المُشتعلة.

وشدد الوزيران التونسي والجزائري خلال لقائهما على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ومجهوداته في سبيل الخروج بحل سياسي يُنهي أزمة البلاد، مُؤكدين أنها الحل الأمثل للوصول إلى مرحلة الاستحقاقات الانتخابية.