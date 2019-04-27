شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تتقدم إلى المثلث الواقع بين الحشاء بالضالع وماوية في تعز والان مع التفاصيل

أكدت مصادر ميدانية، تقدم المقاومة الجنوبية إلى المثلث الواقع بين مديريتي الحشاء بالضالع، وماوية في تعز، لتأمين مديرية الأزارق .

وجاء تقدم المقاومة الجنوبية، بعد الهجوم الغادر الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس، على الأزارق وسيطرتها على أولى النقاط التابعة للمقاومة الجنوبية .

وقالت المصادر، أنه تم تأمين كل مداخل مديرية الأزارق وتقدمت المقاومة الجنوبية إلى دار الصليب بعد خط الحدود الجنوبية في المثلث الذي يقع بين مديرتي الحشاء وماوية .. لافتاً إلى أنه لا خوف على الرطقات الحدودية المؤدية إلى الضالع .

واستشهد قائد الكتيبة العاشرة في اللواء وقال المصدر، أن الميليشيات الإنقلابية، هاجمت أولى النقاط الأمنية التابعة للواء 33 يوسف محمد محسن، خلال الهجمات التي شنتها الميليشيات، أمس، على أولى نقاط المقاومة الجنوبية في الأزارق .