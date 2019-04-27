شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تشن 7 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا غرب صنعاء والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم السبت مستهدفة آليات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب صنعاء. وقالت مصادر ان 7 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديريتي بني مطر و الحيمة الخارجية غرب محافظة صنعاء. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تشن 7 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا غرب صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.