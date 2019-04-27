شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "أوراق قطر" يكشف سر تركيز الحمدين على إختراق سويسرا والان مع التفاصيل

كشف الصحفيان الفرنسيان كريستيان تشيسنو وجورج مالبرونو في كتاب "أوراق قطر" سر تركيز عصابة الدوحة على اختراق سويسرا لدعم ذراعها الإخواني.

وأكد مالبرونو أن كتاب "أوراق قطر" يفسر سر تركيز قطر على برن، حيث أن الدولة الأوروبية تضم عددا كبيرا من إخوان تركيا حلفاء الأمير الصغير تميم بن حمد.

وشار مالبرونو إلى أن الجمعيات في سويسرا تتمتع بوضع يحميها بشدة، وبالتالي، لا يمكن معرفة الجهات المانحة لهذه الأموال، إلا في حالة إجراء تحقيق محدد، وهذا يحمي جميع تلك الجمعيات التي يمكن أن تجلب الأموال يميناً ويساراً".

وتسترت عصابة آل ثاني خلف مؤسستهم الفاسدة " قطر الخيرية " لاختراق سويسرا، والتي ضخت 4 ملايين فرانك خلال 3 أعوام لتمويل ذراعها الإرهابي، وزعمت أن الأموال لإنشاء 5 مشاريع للمنظمات الدينية في سويسرا.